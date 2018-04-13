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Volvo показала свой первый электрический грузовик FL Electric
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Volvo показала свой первый электрический грузовик FL Electric 

Daily-Motor 35 минут назад
Фото: Daily-Motor
Компания Volvo провела презентацию своего первого серийного электрического грузового автомобиля под названием FL Electric. Первые два экземпляра этой модели поступят в распоряжение компании по переработке мусора Renova, а также транспортной фирме TGM.
Электрический грузовик «Вольво» оснащается электрическим мотором, выдающим порядка 252 лошадиных сил мощности. Сочетается эта установка с 2-ступенчатой трансмиссией и комплектом литий-ионных батарей емкостью от 100 до 300 кВт/ч. Запас хода автомобиля составляет 300 километров. Зарядить машину от стационарной розетки до максимального значения получится за 10 часов. При использовании специальной зарядной станции время подзарядки автомобиля «до полного» сократится до 2 часов.
Полноценная серийная сборка новых электрических грузовиков FL Electric стартует в начале 2019 года.
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