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В ГИБДД уточнили детали ДТП с детьми
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В ГИБДД уточнили детали ДТП с детьми 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
По данным ГИБДД Московской области, в ДТП в Пушкинском районе, где столкнулись легковой автомобиль и автобус с детьми, погиб только водитель автомашины. Об этом НСН сообщили в пресс-службе ведомства.
«В 15.00 в Пушкинском районе, на 68-м километре автодороги А107 произошло столкновение автомобиля ВАЗ с автобусом Volvo. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб. Предположительно, в автобусе находилось порядка 40 детей, количество пострадавших уточняется. Сотрудники полиции работают на месте, выясняют обстоятельства произошедшего. Автобус с детьми ехал из Ногинска в Клин», — уточнили в ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в столкновении пострадали не менее 15 детей.
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