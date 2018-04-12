В ГИБДД уточнили детали ДТП с детьми

По данным ГИБДД Московской области, в ДТП в Пушкинском районе, где столкнулись легковой автомобиль и автобус с детьми, погиб только водитель автомашины. Об этом НСН сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 15.00 в Пушкинском районе, на 68-м километре автодороги А107 произошло столкновение автомобиля ВАЗ с автобусом Volvo . В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб. Предположительно, в автобусе находилось порядка 40 детей, количество пострадавших уточняется. Сотрудники полиции работают на месте, выясняют обстоятельства произошедшего. Автобус с детьми ехал из Ногинска в Клин», — уточнили в ГИБДД

Ранее сообщалось, что в столкновении пострадали не менее 15 детей.