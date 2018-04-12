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Шесть детей госпитализированы после ДТП с автобусом
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Шесть детей госпитализированы после ДТП с автобусом 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Шесть детей госпитализированы после столкновения автобуса и легкового автомобиля в Московской области, сообщает РИА Новости. Предварительные данные озвучила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
Источник в экстренных службах заявил агентству, что один ребенок погиб, шестеро взрослых и пятеро детей пострадали.
В пресс-службе Росавтодора сообщили, что на трассе, где произошла авария, есть затруднения движения. «ДТП на А107 подтверждаем. Перекрытия движения нет. На месте работает ГИБДД, незначительные затруднения для движения есть», — цитирует собеседника Агентство «Москва».
Следственный комитет сообщил в своем канале в Telegram, что начал выяснения обстоятельств аварии. Предполагается, что автомобиль ВАЗ-2108, выехав на встречную полосу, столкнулся с автобусом, перевозившим детей.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел на первом километре автодороги А-107 (Малое бетонное кольцо). В автобусе, предположительно, находилось порядка 40 детей.
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