Шесть детей госпитализированы после ДТП с автобусом

Шесть детей госпитализированы после столкновения автобуса и легкового автомобиля в Московской области, сообщает РИА Новости . Предварительные данные озвучила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова

Источник в экстренных службах заявил агентству, что один ребенок погиб, шестеро взрослых и пятеро детей пострадали.

В пресс-службе Росавтодора сообщили, что на трассе, где произошла авария, есть затруднения движения. «ДТП на А107 подтверждаем. Перекрытия движения нет. На месте работает ГИБДД , незначительные затруднения для движения есть», — цитирует собеседника Агентство «Москва»

Следственный комитет сообщил в своем канале в Telegram, что начал выяснения обстоятельств аварии. Предполагается, что автомобиль ВАЗ-2108, выехав на встречную полосу, столкнулся с автобусом, перевозившим детей.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на первом километре автодороги А-107 (Малое бетонное кольцо). В автобусе, предположительно, находилось порядка 40 детей.