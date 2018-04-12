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Воробьев взял на контроль ситуацию с ДТП с автобусом в Подмосковье
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Воробьев взял на контроль ситуацию с ДТП с автобусом в Подмосковье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на контроль ситуацию с ДТП в Пушкинском районе, где автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем.
По данным полиции, на 1-м километре автодороги А-107 (Малое бетонное кольцо) произошло ДТП с участием автобуса и «ВАЗ-2109». В автобусе, по сведениям МЧС, ехали 54 человека. ГУМВД по региону сообщило о девяти пострадавших — трех взрослых и шести детях. Источник РИА Новости ранее сообщил, что погиб один человек, еще шесть (взрослый и пять детей) пострадали. За ситуацией также следит региональное управление СК РФ, назначена проверка.
"Губернатор Московской области держит на контроле ситуацию с ДТП в Пушкинском районе с участием автобуса, перевозившего детей. Андрей Воробьев распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Воробьева.
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