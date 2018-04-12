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Пострадавших в аварии детей направили в Центральную районную больницу Пушкина
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Пострадавших в аварии детей направили в Центральную районную больницу Пушкина 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом «ВМ» рассказал первый заместитель Главы администрации сельского поселения Царёвское Пушкинского района Московской области Алексей Колотушкин..
По словам Колотушкина, сейчас на месте ДТП образовалась большая пробка, работают оперативные службы из Пушкинского района. — Пострадавших детей по моим данным четверо, сейчас принимается решение отправлять их в Центральную районную больницу Пушкина или эвакуировать в специализированные медицинские учреждения. Экскурсионный автобус следовал в Клин из Ногинска, с экскурсии на фабрику мороженого. Столкновение произошло с автомобилем ВАЗ-2109 на 61-м км трассы А-107 вблизи населенного пункта Царёво, — рассказал Алексей Колотушкин "Вечерней Москве". В результате лобового столкновения перевозившего детей экскурсионного автобуса и легкового автомобиля 15 детей обратились за медицинской помощью. Водитель легкового автомобиля погиб на месте.
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