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Нижегородец на иномарке чуть не задавил ребенка и избил его отца
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Нижегородец на иномарке чуть не задавил ребенка и избил его отца 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В Нижнем Новгороде перед судом предстанет 29-летний мужчина, который, находясь за рулем иномарки, чуть не задавил ребенка, а затем избил его отца. Об этом сообщает прокуратура Советского района.
По версии органов дознания, вечером 21 февраля текущего года водитель иномарки, проезжая пешеходный переход, чуть не сбил сына 38-летнего мужчины. Отец в эмоциональной форме высказал свое негодование. После этого злоумышленник схватил металлический черенок и ударил мужчину по голове. Согласно заключению экспертизы, его здоровью был причинен легкий вред.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Водителю грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, «Шевроле» сбил школьника в Ленинском районе.
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