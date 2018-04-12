Нижегородец на иномарке чуть не задавил ребенка и избил его отца

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет 29-летний мужчина, который, находясь за рулем иномарки, чуть не задавил ребенка, а затем избил его отца. Об этом сообщает прокуратура Советского района.

По версии органов дознания, вечером 21 февраля текущего года водитель иномарки, проезжая пешеходный переход, чуть не сбил сына 38-летнего мужчины. Отец в эмоциональной форме высказал свое негодование. После этого злоумышленник схватил металлический черенок и ударил мужчину по голове. Согласно заключению экспертизы, его здоровью был причинен легкий вред.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Водителю грозит до двух лет лишения свободы.