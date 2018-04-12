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В Самаре отлавливают водителей-грязнуль
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В Самаре отлавливают водителей-грязнуль 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Сотрудники ГИБДД — на страже чистоты. Сегодня в Самаре только за полчаса удалось отловить 26 водителей-грязнуль. За нечитаемый номер законом предусмотрено либо предупреждение, либо штраф в размере 500 рублей. Однако правоохранители Самары пошли дальше. Останавливая автомобили с нечитаемым номером, помимо протокола они вручали водителям ведро со щеткой и предлагали немедленно устранить нарушение. Как сообщает областное управление МВД, автовладельцы Самары без лишних вопросов подчинялись требованиям инспекторов ДПС.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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