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Автобус с детьми столкнулся под Москвой с «Ладой» и вылетел в кювет
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Автобус с детьми столкнулся под Москвой с «Ладой» и вылетел в кювет 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В ДТП погиб водитель легковушки и пострадали более 15 детей.
12 апреля на первом километре трассы А-107 (Малое бетонное кольцо) вблизи населенного пункта Царево произошло ДТП, сообщает ТАСС. Автобус лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2109, от удара съехал в кювет и перевернулся.
В результате лобового столкновения 15 детей обратились за медицинской помощью, водитель легкового автомобиля погиб на месте. Также по сообщению федерального СМИ в автобусе находились 54 человека, в том числе 40 детей. Они возвращались в Клин с экскурсии в Ногинск.
Первое видео с места событий:
По материалам: ptzgovorit.ru
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