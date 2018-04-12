Автобус с детьми столкнулся под Москвой с «Ладой» и вылетел в кювет

В ДТП погиб водитель легковушки и пострадали более 15 детей.

12 апреля на первом километре трассы А-107 (Малое бетонное кольцо) вблизи населенного пункта Царево произошло ДТП, сообщает ТАСС . Автобус лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2109, от удара съехал в кювет и перевернулся.

В результате лобового столкновения 15 детей обратились за медицинской помощью, водитель легкового автомобиля погиб на месте. Также по сообщению федерального СМИ в автобусе находились 54 человека, в том числе 40 детей. Они возвращались в Клин с экскурсии в Ногинск.

Первое видео с места событий: