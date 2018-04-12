Пострадавших в ДТП в Подмосковье детей перевезли в Москву

На месте аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД и следователи. Территория оцеплена. Журналистов туда не пускают. С помощью эвакуатора пытаются вытащить автобус, он в кювете. Всех пострадавших доставили в медучреждения, передает "ТВ Центр"

Авария произошла на трассе А-107 — это Малое бетонное кольцо. Рядом располагается посёлок Царёво. Движение здесь в вечерние часы, по словам местных жителей, оживлённое.

Автобус с детьми направлялся из Ногинска в Клин после экскурсии. Навстречу им двигался автомобиль ВАЗ . Легковушка, по предварительным данным, нарушив правила дорожного движения, выехала на встречную полосу для обгона и столкнулась с автобусом. От полученных травм водитель ВАЗа скончался. Автобус от удара отбросило в кювет, где он перевернулся. Очевидцы незамедлительно вызвали экстренные службы.

"По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Пушкинском районе, возбуждено уголовное дело по статье 264-й части третьей УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова

В автобусе находились 40 детей в сопровождении взрослых. По последним данным, шестеро детей и трое взрослых доставлены в больницу.

"Двое детей доставлены в тяжелом состоянии. И оба этих ребенка санавиацией переведены в специализированное лечебное учреждение", — сообщил заместитель главврача Пушкинской районной больницы по медицинской части Александр Аверин

Детей, которые не пострадали, и которым медицинскую помощь оказали на месте, уже отправили в подмосковный Клин, где их встретили родители.