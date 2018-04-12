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Санавиацию привлекли для транспортировки в больницу пострадавших в ДТП в Пушкинском районе
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Санавиацию привлекли для транспортировки в больницу пострадавших в ДТП в Пушкинском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Для транспортировки в больницу пострадавших в ДТП с участием экскурсионного автобуса с детьми в Пушкинском районе Подмосковья использовали санитарную авиацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
Столкновение экскурсионного автобуса Volvo с автомобилем ВАЗ-2109 произошло на 67-м километре трассы А-107 вблизи населенного пункта Царево Пушкинского района.
«В результате ДТП в Пушкинском районе пострадало 13 человек, в том числе восемь детей. Госпитализировано девять человек, в том числе семь детей и два взрослых. Они доставлены в Пушкинскую районную больницу. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Для транспортировки пострадавших задействована санитарная авиация», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием на трассе А-107.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился оказать необходимую помощь детям, пострадавшим в аварии.
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