ДТП напротив «Нитела» парализовало движение на проспекте Гагарина (ФОТО)

ДТП напротив завода «Нител» в Нижнем Новгороде вечером в четверг, 12 апреля, парализовало движение на проспекте Гагарина. По данным портала «Яндекс. Пробки», транспорт движется со скоростью, не превышающей 3 км/ч.

По данным ГИБДД по Нижегородской области, авария произошла в 17.45 по адресу: проспект Гагарина, 168. Столкнулись «Хендай» и «Киа-Рио». В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции МЧС . Также подъехала машина скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.

Пробка в сторону Щербинок начинается от пересечения с улицей Медицинской. В сторону площади Горького движение затруднено от Мызинского моста.

Напомним, в страшном ДТП под Навашином погибли три человека.

Фото: Наталия Болотова