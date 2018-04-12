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ДТП напротив «Нитела» парализовало движение на проспекте Гагарина (ФОТО)
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ДТП напротив «Нитела» парализовало движение на проспекте Гагарина (ФОТО) 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
ДТП напротив завода «Нител» в Нижнем Новгороде вечером в четверг, 12 апреля, парализовало движение на проспекте Гагарина. По данным портала «Яндекс. Пробки», транспорт движется со скоростью, не превышающей 3 км/ч.
По данным ГИБДД по Нижегородской области, авария произошла в 17.45 по адресу: проспект Гагарина, 168. Столкнулись «Хендай» и «Киа-Рио». В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Также подъехала машина скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.
Пробка в сторону Щербинок начинается от пересечения с улицей Медицинской. В сторону площади Горького движение затруднено от Мызинского моста.
Напомним, в страшном ДТП под Навашином погибли три человека.
Фото: Наталия Болотова
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