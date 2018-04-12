Удар и «перевертыш»: под Севастополем столкнулись легковушка и фургон

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр-РИА Новости Крым. Авария с участием легкового автомобиля Hyundai и грузового фургона произошла в четверг вечером под Севастополем. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.

ДТП произошло возле развилки на аэропорт Бельбек, Севастополь и Северную сторону города-героя. В результате столкновения фургон перевернулся.

На месте работают сотрудники ГИБДД и медики.

По информации очевидцев, находившаяся в легковом авто женщина от полученных травм погибла. Однако пока официальной информации о пострадавших нет.