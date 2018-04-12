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Удар и «перевертыш»: под Севастополем столкнулись легковушка и фургон
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Удар и «перевертыш»: под Севастополем столкнулись легковушка и фургон 

РИА Новости Крым 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр-РИА Новости Крым. Авария с участием легкового автомобиля Hyundai и грузового фургона произошла в четверг вечером под Севастополем. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы.
ДТП произошло возле развилки на аэропорт Бельбек, Севастополь и Северную сторону города-героя. В результате столкновения фургон перевернулся.
На месте работают сотрудники ГИБДД и медики.
По информации очевидцев, находившаяся в легковом авто женщина от полученных травм погибла. Однако пока официальной информации о пострадавших нет.
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