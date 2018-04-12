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Минздрав уточнил число пострадавших при ДТП в Подмосковье
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Минздрав уточнил число пострадавших при ДТП в Подмосковье 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. В ДТП В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ ПОСТРАДАЛО 13 ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ 8 ДЕТЕЙ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАНО 9 — МИНЗДРАВ ПОДМОСКОВЬЯ
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