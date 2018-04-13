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Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ДТП в Подмосковье
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Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших при ДТП в Подмосковье 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. Четверо пострадавших в ДТП с автобусом, в т.ч. 2 детей, находятся в больницах Подмосковья в среднем и удовлетворительном состоянии — Минздрав региона
РИА Новости: последние новости
Источник сообщил о погибшем при ДТП с автобусом в Подмосковье Московские "мажоры" похвастались ездой в подземном переходе В Хабаровске два человека попали под трамвай
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