Минздрав уточнил число пострадавших в ДТП с автобусом с детьми

Глава Минздрава Подмосковья Дмитрий Марков заявил, что в ДТП с автобусом с детьми пострадали 13 человек, в том числе 8 детей, госпитализированы 9. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В результате ДТП в Пушкинском районе пострадали 13 человек, в том числе 8 детей. Госпитализированы 9 человек, в том числе 7 детей и 2 взрослых. Они доставлены в Пушкинскую районную больницу", — сказал Марков.

Как отмечается, для транспортировки пострадавших в ДТП задействовали санитарную авиацию.

Ранее сообщалось, что названа причина аварии с автобусом с детьми в Подмосковье.

12 апреля в Подмосковье между Ярославским и Фряновском шоссе в районе поселка «Факел-2» автобус перевозивший 40 детей столкнулся с легковым автомобилем.