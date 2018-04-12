Ещё
13 человек пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса с детьми
Далее:
Читайте также:
Ещё

13 человек пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса с детьми 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
9 человек госпитализировано.
В четверг, 12 апреля, в Пушкинском районе экскурсионный автобус, перевозивший 40 детей, попал в аварию с участием легкового автомобиля. В результате ДТП пострадали 13 человек. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.
— В результате ДТП в Пушкинском районе пострадало 13 человек, в том числе восемь детей. Госпитализировано девять человек, в том числе семь детей и двое взрослых. Они доставлены в Пушкинскую районную больницу. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, — цитирует слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова РИА Новости.
Отмечается, что три вертолета, в том числе два от МЧС России, задействованы в транспортировке пострадавших.
ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»
Автобус с 40 детьми попал ДТП на трассе А107 в Подмосковье
ПО ТЕМЕ
Пострадавших в аварии детей направили в Центральную районную больницу Пушкина
Губернатор Московской области распорядился оказать необходимую помощь детям, пострадавшим в ДТП
Вечерняя Москва: последние новости
Опубликовано видео аварии с участием легкового автомобиля и автобуса с детьми Уголовное дело возбуждено после столкновения поезда и микроавтобуса в Крыму На станции метро «Первомайская» 35-летний мужчина бросился под поезд
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье перевернулся автобус с 40 детьми30
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве11
Дорожные нововведения довели до истерики жителей1
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД77
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение