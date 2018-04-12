13 человек пострадали в ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса с детьми

9 человек госпитализировано.

В четверг, 12 апреля, в Пушкинском районе экскурсионный автобус, перевозивший 40 детей, попал в аварию с участием легкового автомобиля. В результате ДТП пострадали 13 человек. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

РИА Новости. — В результате ДТП в Пушкинском районе пострадало 13 человек, в том числе восемь детей. Госпитализировано девять человек, в том числе семь детей и двое взрослых. Они доставлены в Пушкинскую районную больницу. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, — цитирует слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова

Отмечается, что три вертолета, в том числе два от МЧС России , задействованы в транспортировке пострадавших.

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