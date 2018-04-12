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Дело возбудили в Подмосковье по факту ДТП с автобусом, перевозившим детей
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Дело возбудили в Подмосковье по факту ДТП с автобусом, перевозившим детей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Уголовное дело возбудили в Подмосковье по факту столкновения автомобиля «ВАЗ» с экскурсионным автобусом, перевозившим детей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
Столкновение экскурсионного автобуса Volvo с автомобилем ВАЗ-2109 произошло на 67-м километре трассы А-107 вблизи населенного пункта Царево Пушкинского района. Автобус перевозил 40 детей в сопровождении взрослых. В результате ДТП водитель легкого автомобиля от полученных травм скончался.
«По факту ДТП, произошедшего в Пушкинском районе, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сказала начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Ранее министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков сообщил, что в результате ДТП в Пушкинском районе пострадали 13 человек, в том числе восемь детей. Госпитализированы девять человек, в том числе семь детей и два взрослых.
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием на трассе А-107.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился оказать необходимую помощь детям, пострадавшим в аварии.
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