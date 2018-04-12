Ещё
Китайский FAW рассказал о легковых новинках для России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Китайский FAW рассказал о легковых новинках для России 

Вести.Ru 18 минут назад
Фото: Вести.Ru
Китайская марка FAW готовится расширить свой легковой модельный ряд в России. В этом году компания обещает вывести на российский рынок один обновленный и два новых автомобиля.
Вести.Ru: последние новости
ДТП с автобусом в Подмосковье: госпитализированы семь детей и двое взрослых Смертельное ДТП с электричкой и маршруткой в Крыму: число раненых выросло в три раза Пассажир метро погиб под колесами поезда на "Первомайской"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье перевернулся автобус с 40 детьми30
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве11
Дорожные нововведения довели до истерики жителей1
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД77
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение