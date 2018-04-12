Прокуратура Московской области начала проверку по факту ДТП на трассе А-107 

Девять детей госпитализированы после аварии автобуса и легкового автомобиля в Московской области. Об этом сообщила РИА Новости МВД Подмосковья Ксения Мишонова. Агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах пишет о 15-ти пострадавших детях. По его данным, всего в автобусе находилось 54 человека, в том числе 40 детей. В аварии погиб один человек — это водитель легкового автомобиля. Как сообщалось ранее, на трассе А-107 в Подмосковье «лоб в лоб» столкнулись пассажирский автобус с детьми и легковой автомобиль. ДТП произошло на Малом бетонном кольце недалеко от населенного пункта Царёво. Как рассказал наш слушатель, который стал очевидцем аварии и сам вызывал экстренные службы, на автобусе были тверские номера. Предположительно, виновником аварии стал водитель легковушки — он выехал на встречную полосу. Прокуратура Московской области начала проверку по факту ДТП.