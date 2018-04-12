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Ребенок пострадал в ДТП, спровоцированном участником дорожных разборок в Москве
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Ребенок пострадал в ДТП, спровоцированном участником дорожных разборок в Москве 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещены кадры серьезной аварии, произошедшей в четверг, 12 апреля, на Волоколамском шоссе в Москве.
На записи видно, что водители двух легковых автомобилей, что-то не поделившие на дороге, решили выяснить отношения.
По утверждению автора ролика, мужчина, находившийся за рулем Mercedes, угрожал «предметом, похожим на пистолет», человеку, управлявшему Lexus.
Последний решил сбежать от оппонента и выехал на полосу встречного движения, где в него врезался ничего не подозревающий автомобилист, просто не успевший отреагировать на внезапное появление нарушителя.
"Пострадали люди во встречном авто, в том числе маленький ребенок — детское автокресло спасло малыша", — рассказал водитель транспортного средства, из которого велась съемка.
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