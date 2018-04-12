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Жесткое задержание в Кондопоге попало на видео
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Жесткое задержание в Кондопоге попало на видео 

Карельские вести 48 минут назад
Молодой человек был задержан стражами порядка на одной из улиц города бумажников.
Инцидент, произошедший сегодня в 12:42 на пересечении улиц Советов и Комсомольской, сняла камера наблюдения компании «Ситилинк».
На кадрах видно, как два автомобиля останавливаются на светофоре. Из одной из них выходит человек в форме и направляется к другой машине. Подъезжает третий автомобиль, из которого также выскакивают стражи порядка.
В итоге все вместе они достают из легковушки молодого человека, сажают его в свой транспорт и уезжают.
По материалам: ptzgovorit.ru
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