Жесткое задержание в Кондопоге попало на видео

Молодой человек был задержан стражами порядка на одной из улиц города бумажников.

Инцидент, произошедший сегодня в 12:42 на пересечении улиц Советов и Комсомольской, сняла камера наблюдения компании «Ситилинк».

На кадрах видно, как два автомобиля останавливаются на светофоре. Из одной из них выходит человек в форме и направляется к другой машине. Подъезжает третий автомобиль, из которого также выскакивают стражи порядка.

В итоге все вместе они достают из легковушки молодого человека, сажают его в свой транспорт и уезжают.