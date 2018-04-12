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Мишонова назвала важной проверку правил перевозки детей в автобусе, попавшем в ДТП
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Мишонова назвала важной проверку правил перевозки детей в автобусе, попавшем в ДТП 

РИАМО 58 минут назад
Фото: РИАМО
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова прокомментировала ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена региона.
«В автобусе находилось 40 детей и 10 взрослых. К счастью, все дети живы. Это главное. Шесть детей госпитализированы в ЦРБ в состоянии средней тяжести. Причины аварии выясняются. Для нас важно убедиться, что правила перевозки детей нарушены не были», — сказала Мишонова.
По ее словам, не пострадавших детей отправили на другом автобусе в сопровождении 3 специального батальона.
Столкновение экскурсионного автобуса Volvo произошло с автомобилем ВАЗ-2109 на 67-м километре трассы А-107 вблизи населенного пункта Царево Пушкинского района. Водитель легковушки погиб на месте.
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился оказать необходимую помощь детям, пострадавшим в аварии.
Видео с места ДТП>>
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