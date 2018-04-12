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Поездку детей на автобусе, попавшем в ДТП в Подмосковье, организовала тверская фирма
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Поездку детей на автобусе, попавшем в ДТП в Подмосковье, организовала тверская фирма 

РИАМО 50 минут назад
Фото: РИАМО
Экскурсионную поездку для детей из подмосковного Клина на автобусе, который попал в ДТП в Пушкинском районе, организовала турфирма из Тверской области, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы администрации городского округа Клина.
Столкновение экскурсионного автобуса Volvo с автомобилем ВАЗ-2109 произошло на 67-м километре трассы А-107 вблизи населенного пункта Царево. Автобус с детьми ехал из Ногинска в Клин.
«Выезд с родителями. Поездка закуплена в тверской турфирме. Со слов представителя фирмы, все дети застрахованы на время поездки», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящий момент все участники экскурсии сели в прибывший от турфирмы автобус и в сопровождении сотрудников ГИБДД направляются домой.
По данным министерства здравоохранения Московской области, в результате ДТП пострадали 13 человек, в том числе восемь детей. Госпитализировано девять человек: семь детей и два взрослых. Водитель легковушки погиб.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился оказать необходимую помощь детям, пострадавшим в аварии.
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