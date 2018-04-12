Поездку детей на автобусе, попавшем в ДТП в Подмосковье, организовала тверская фирма

Экскурсионную поездку для детей из подмосковного Клина на автобусе, который попал в ДТП в Пушкинском районе, организовала турфирма из Тверской области, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы администрации городского округа Клина.

Столкновение экскурсионного автобуса Volvo с автомобилем ВАЗ-2109 произошло на 67-м километре трассы А-107 вблизи населенного пункта Царево. Автобус с детьми ехал из Ногинска в Клин.

«Выезд с родителями. Поездка закуплена в тверской турфирме. Со слов представителя фирмы, все дети застрахованы на время поездки», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент все участники экскурсии сели в прибывший от турфирмы автобус и в сопровождении сотрудников ГИБДД направляются домой.

По данным министерства здравоохранения Московской области, в результате ДТП пострадали 13 человек, в том числе восемь детей. Госпитализировано девять человек: семь детей и два взрослых. Водитель легковушки погиб.