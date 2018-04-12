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Два автомобиля въехали в яму и пробили три колеса на Ипподромке
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Два автомобиля въехали в яму и пробили три колеса на Ипподромке 

ngs.ru 46 минут назад
Фото: ngs.ru
Сегодня вечером автомобили «Лада Гранта» и Honda пробили колёса, въехав в опасную яму на улице Ипподромской в Октябрьском районе Новосибирска.
Как уточнили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас», обе машины попали в яму в левом ряду возле гипермаркета «Спортмастер», который находится в здании № 17/1 на улице Шевченко.
«Лада» и «Хонда» ехали по Ипподромской со стороны площади Будагова в направлении улицы Военной.
Лада Гранта пробила переднее колесо, а Honda — оба колеса по левой стороне.
Не менее опасная яма появилась на дороге возле дома № 57/1 на улице Фрунзе в Центральном районе Новосибирска. Яма скрыта под широкой лужей — уже несколько автомобилистов пробили в ней колёса.
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