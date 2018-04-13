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Мальчика в станице Брюховецкой сбил грузовой поезд
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Мальчика в станице Брюховецкой сбил грузовой поезд 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
По версии следствия, 12 апреля 2018 года, примерно в 17 часов 10 минут, на 1534 км перегона «Придорожная-Брюховецкая», расположенного в черте станицы Брюховецкая, грузовой поезд № 263 смертельно травмировал несовершеннолетнего ребенка. Мальчик хотел перебежать железнодорожное пути в неположенном месте и прямо перед проходящим поездом. Машинист состава применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось.
Следователи провели осмотр места происшествия, опросили локомотивную бригаду и очевидцев произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
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