Мальчика в станице Брюховецкой сбил грузовой поезд

По версии следствия, 12 апреля 2018 года, примерно в 17 часов 10 минут, на 1534 км перегона «Придорожная-Брюховецкая», расположенного в черте станицы Брюховецкая, грузовой поезд № 263 смертельно травмировал несовершеннолетнего ребенка. Мальчик хотел перебежать железнодорожное пути в неположенном месте и прямо перед проходящим поездом. Машинист состава применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили локомотивную бригаду и очевидцев произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.