В сетях появилось фото автохама на Александровском мосту

В Орле водитель автомобиля ВАЗ-2115 заехал и припарковался на пешеходном мосту в центре города.

Фотографию дерзкого водителя опубликовали в социальных сетях очевидцы произошедшего. На фото видно, что автомобилист заехал на мост со стороны площади Ермолова.

— Автор фотки в ГИБДД отправил информацию о нарушителе?

— Особо упертого не грех сфотографировать и в ГИБДД, — прокомментировали фотографию пользователи.

Напомним, движение автомобилей по Александровскому мосту запрещено. Путепровод является пешеходной зоной областного центра.