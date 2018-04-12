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В сетях появилось фото автохама на Александровском мосту
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В сетях появилось фото автохама на Александровском мосту 

РИА 57 37 минут назад
Фото: РИА 57
В Орле водитель автомобиля ВАЗ-2115 заехал и припарковался на пешеходном мосту в центре города.
Фотографию дерзкого водителя опубликовали в социальных сетях очевидцы произошедшего. На фото видно, что автомобилист заехал на мост со стороны площади Ермолова.
— Автор фотки в ГИБДД отправил информацию о нарушителе?
— Особо упертого не грех сфотографировать и в ГИБДД, — прокомментировали фотографию пользователи.
Напомним, движение автомобилей по Александровскому мосту запрещено. Путепровод является пешеходной зоной областного центра.
Сообщение В сетях появилось фото автохама на Александровском мосту появились сначала на РИА 57.
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