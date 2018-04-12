На трассе у Зеленого Бора водитель фуры угодил в кювет ради безопасности пешеходов

ДТП произошло около 16:30 по трассе Архангельск — Новодвинск. Водитель фуры не сразу заметил переходящих по зебре мужчину и женщину — затормозить уже не успевал. Тогда принял решение свернуть в кювет, рассказывает очевидец Николай Анталовский.

— С водителем разговаривал. Он сказал, что ехал и не заметил людей на зебре, так как шёл мелкий дождь. Свернул, чтобы не наехать на них. Пешеходы просто ушли дальше, — рассказывает Николай.

Большегруз при это пострадал не сильно — сломался передний бампер, сам же водитель разбил лицо.