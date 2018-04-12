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На трассе у Зеленого Бора водитель фуры угодил в кювет ради безопасности пешеходов
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На трассе у Зеленого Бора водитель фуры угодил в кювет ради безопасности пешеходов 

29.ru 36 минут назад
Фото: 29.ru
ДТП произошло около 16:30 по трассе Архангельск — Новодвинск. Водитель фуры не сразу заметил переходящих по зебре мужчину и женщину — затормозить уже не успевал. Тогда принял решение свернуть в кювет, рассказывает очевидец Николай Анталовский.
— С водителем разговаривал. Он сказал, что ехал и не заметил людей на зебре, так как шёл мелкий дождь. Свернул, чтобы не наехать на них. Пешеходы просто ушли дальше, — рассказывает Николай.
Большегруз при это пострадал не сильно — сломался передний бампер, сам же водитель разбил лицо.
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