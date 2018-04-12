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Источник: не пострадавших при ДТП в Подмосковье пассажиров отправили в Клин
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Источник: не пострадавших при ДТП в Подмосковье пассажиров отправили в Клин 

РИА Новости 20 минут назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пассажиры экскурсии, среди которых 31 ребёнок и девять взрослых, не пострадавшие при ДТП в Подмосковье, отправлены автобусами в Клин в сопровождении экипажей ГИБДД, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
По данным полиции, на 1-м километре автодороги А-107 (Малое бетонное кольцо) произошло ДТП с участием автобуса и ВАЗ-2109. МЧС сообщило, что в автобусе находились 54 человека, в том числе 40 детей. Согласно данным регионального минздрава, пострадали 13 человек, в том числе восемь детей.
"Остальные пассажиры (31 ребенок и девять сопровождающих) резервным автобусом отправлены в сопровождении двух экипажей ГИБДД к месту назначения в город Клин", — сказал собеседник агентства.
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