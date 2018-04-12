В Керчи начались массовые проверки пассажирского транспорта

С 10 по 20 апреля в городе проводится Декада безопасности автомобильного движения, в рамках которой сотрудники ГИБДД проводят массовые проверки пассажирского транспорта.

Как сообщил НСН глава администрации города Керчь Сергей Бороздин, в рамках мероприятия будут усилены проверки соблюдения правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта и компаниями, осуществляющими пассажирские перевозки.

Также особое внимание будет уделено техническому состоянию транспортных средств и наличию у водителей необходимой документации, оказывающих услуги перевозки пассажиров.