Спасаясь от вымогателей, мужчина врезался на машине в ворота отдела полиции в Зеленограде

МОСКВА, 12 апреля. / ТАСС /. Полицейские в Зеленограде задержали двух мужчин, вымогавших 1 млн рублей у приезжего из Средней Азии. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк , спасаясь от вымогателей и пытаясь привлечь к себе внимание, мужчина, сидевший за рулем своего автомобиля, совершил наезд на ворота отделения полиции.

"В дежурную часть Крюковского отдела полиции поступило заявление от 31-летнего уроженца Средней Азии о том, что неизвестные лица возле одного из домов в поселке Андреевка, угрожая физической расправой, вымогали у него 1 млн рублей. Нападавшие сели в автомобиль заявителя и заставили ехать в сторону Зеленограда, где потерпевший, пытаясь привлечь к себе внимание, совершил наезд на ворота отдела полиции", — сказала Волк.

По ее словам, после столкновения нападавшие пересели в автомобиль отечественного производства и попытались скрыться, но были оперативно задержаны полицейскими.

"Задержанными оказались 26-летний и 34-летний жители Подмосковья. При досмотре задержанных и их автомобиля полицейские изъяли пневматический пистолет", — отметила Волк.