Спасаясь от вымогателей, мужчина врезался на машине в ворота отдела полиции в Зеленограде 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Полицейские в Зеленограде задержали двух мужчин, вымогавших 1 млн рублей у приезжего из Средней Азии. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, спасаясь от вымогателей и пытаясь привлечь к себе внимание, мужчина, сидевший за рулем своего автомобиля, совершил наезд на ворота отделения полиции.
"В дежурную часть Крюковского отдела полиции поступило заявление от 31-летнего уроженца Средней Азии о том, что неизвестные лица возле одного из домов в поселке Андреевка, угрожая физической расправой, вымогали у него 1 млн рублей. Нападавшие сели в автомобиль заявителя и заставили ехать в сторону Зеленограда, где потерпевший, пытаясь привлечь к себе внимание, совершил наезд на ворота отдела полиции", — сказала Волк.
По ее словам, после столкновения нападавшие пересели в автомобиль отечественного производства и попытались скрыться, но были оперативно задержаны полицейскими.
"Задержанными оказались 26-летний и 34-летний жители Подмосковья. При досмотре задержанных и их автомобиля полицейские изъяли пневматический пистолет", — отметила Волк.