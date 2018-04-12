В Зеленограде водитель врезался в отделение полиции, спасаясь от вымогателей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Зеленограде потерпевший от действий вымогателей привез их в полицию на автомобиле, врезавшись в ворота отдела. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

"В дежурную часть Крюковского отдела полиции ОМВД России по Солнечногорскому району поступило заявление от 31-летнего уроженца Средней Азии о том, что неизвестные лица возле одного из домов в пос. Андреевка, угрожая физической расправой, вымогали у него денежные средства в размере 1 млн руб. После чего, двое мужчин сели в автомашину заявителя и поехали в сторону Зеленограда, где потерпевший, пытаясь привлечь к себе внимание, совершил наезд на ворота ОМВД России по району Крюково", — сказала Волк.

Она также добавила, что после столкновения подозреваемые пересели в другой автомобиль и попытались скрыться, но были задержаны.

Как отмечается, в ходе личного досмотра и обыска полицейские изъяли у задержанных пневматический пистолет.