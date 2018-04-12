В Москве мотоцикл столкнулся с Toyota Land Cruiser с опознавательными знаками МЧС

Там байкер не справился с управлением, упал на проезжую часть, а мотоцикл, который продолжил скользить по дороге по инерции, врезался в Land Cruiser. Мужчина получил лёгкие травмы, не угрожающие жизни.