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В Москве мотоцикл столкнулся с Toyota Land Cruiser с опознавательными знаками МЧС
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В Москве мотоцикл столкнулся с Toyota Land Cruiser с опознавательными знаками МЧС 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Там байкер не справился с управлением, упал на проезжую часть, а мотоцикл, который продолжил скользить по дороге по инерции, врезался в Land Cruiser. Мужчина получил лёгкие травмы, не угрожающие жизни.
По сообщению телеканала РЕН ТВ, Toyota с синими мигалками и раскраской МЧС принадлежит частной фирме «Нацздравпроект». Эта компания учредитель другого ООО — «Профессиональное аварийно-спасательное формирование „Спецгорспас“». Обе фирмы связаны с бизнесменом Львом Ланцманом.
По документам владелец автомобиля — депутат Евгений Герасимов, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям. Кто находился за рулём, не известно.
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