Тен рассказал, как снизить количество ДТП с автобусами, перевозящими детей

Для снижения аварийности на дорогах необходимо активней внедрять применение современных технологий на транспорте. Такое мнение в разговоре с корреспондентом « Парламентской газеты » высказал член Комитет Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен

«Для снижение аварийности необходим целый комплекс мер, — сказал депутат. — Одно из направлений — применение современных технологий на транспорте, которые могут проинформировать водителей о состоянии дорожного полотна, о погодных условиях на дорогах, к примеру, что на дороге гололедица или что она мокрая. Вся эта информация должна приходить людям на телефон».

Второе направление, по словам Сергея Тена, это улучшение качества автомобильных дорог.

«По итогам прошлого года, федеральные дороги на 78 процентов соответствуют существующим в стране нормативам. Но мы должны понимать, что федеральных дорог у нас в стране 52 тысячи километров, а протяжённость региональных и муниципальных дорог — около 1 миллиона 300 тысяч километров. Их соответствие нормативам — менее 15 процентов», — пояснил парламентарий.

Снизить аварийность, по мнению Сергея Тена поможет и целенаправленная «воспитательная» работа с водителями — с тем, чтобы они не нарушали скоростной режим, соблюдали время труда и отдыха.

«Для этого есть законодательная инициатива по установке тахографов в том числе, в автобусы, которые занимаются перевозкой детей», — сказал он.

Депутат напомнил, что несколько месяцев назад была принята программа сокращения аварийности на автомобильных дорогах. В ней были поставлены амбициозные задачи, в частности, добиться того, чтобы смертность на федеральных автомобильных дорогах к 2024 году стремилась к нулю.