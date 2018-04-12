На Кубани грузовой поезд сбил насмерть 14-летнего мальчика

Краснодар. 12 апр. — Новая Кубань. Сегодня около 5 часов вечера на 1534-м километре перегона Придорожная — Брюховецкая грузовой поезд сбил насмерть 14-летнего мальчика.

Как прокомментировали в пресс-службе Южного СУТ СК РФ, подросток хотел перебежать рельсы перед едущим железнодорожным составом. Однако опасный маневр стоил юноше жизни: несмотря на примененное экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. От полученных травм мальчик скончался.

На месте происшествия работала следственная группа. Были опрошены очевидцы и локомотивная бригада. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.