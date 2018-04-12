Водитель протаранил отдел полиции в Москве, чтобы спастись от вымогателей

Житель Подмосковья специально врезался на автомобиле в московский отдел полиции , чтобы спугнуть двоих вымогателей, находившихся в тот момент у него в салоне, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк

По данным МВД, двое жителей Московской области в поселке Андреевка Солнечногорского района вымогали у уроженца Средней Азии один миллион рублей, угрожая физической расправой. После этого вымогатели сели в его машину и они все втроем поехали в сторону Зеленограда.

"Потерпевший, пытаясь привлечь к себе внимание, совершил наезд на ворота 3 отдела полиции УМВД Москвы Зеленоградского административного округа", — говорится в сообщении.

После аварии двое жителей Подмосковья пересели в другую машину и попытались скрыться, но их задержали полицейские. При досмотре у вымогателей изъят пневматический пистолет.