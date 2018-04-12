Двое детей, пострадавшие в ДТП в Пушкинском районе, находятся тяжелом состоянии

Состояние двух детей, пострадавших в ДТП участием экскурсионного автобуса в Пушкинском районе Подмосковья, оценивается как тяжелое, они будут переведены в больницу в Москве, сообщил РИАМО в четверг министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков

Он уточнил, что в результате ДТП с участием автобуса в районную больницу были доставлены девять человек, из которых восемь госпитализированы, в том числе пятеро детей и трое взрослых.

«Двое детей находятся в тяжелом состоянии. Их переводят в город Москву. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — сказал Марков.

Столкновение экскурсионного автобуса Volvo с автомобилем ВАЗ-2109 произошло на 67-м километре трассы А-107 вблизи населенного пункта Царево Пушкинского района. Автобус перевозил 40 детей в сопровождении взрослых. В результате ДТП водитель легкого автомобиля от полученных травм скончался.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием на трассе А-107.