В МВД сообщили о сокращении числа погибших в ДТП в России

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости . За последние шесть лет количество погибших в ДТП в России сократилось на треть, говорится в сообщении МВД РФ

"Было отмечено, что, благодаря принятым в России мерам, число погибших в автомобильных авариях за последние шесть лет сократилось на треть. За это же время удалось добиться снижения показателей смертности уязвимых участников движения: среди несовершеннолетних — на четверть, пешеходов — на треть, мотоциклистов — в два раза. Прогресса удалось добиться в условиях интенсивного роста парка транспортных средств, который за тот же период времени увеличился на 20%", — говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что международные усилия в этом направлении уже принесли позитивные результаты. Так, в течение последних лет во многих государствах есть тенденция к сокращению уровня смертности и травматизма от ДТП.