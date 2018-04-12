Ещё
В МВД сообщили о сокращении числа погибших в ДТП в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

В МВД сообщили о сокращении числа погибших в ДТП в России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. За последние шесть лет количество погибших в ДТП в России сократилось на треть, говорится в сообщении МВД РФ.
Об этом рассказал первый замглавы МВД Александр Горовой, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, где представлял российскую делегацию.
"Было отмечено, что, благодаря принятым в России мерам, число погибших в автомобильных авариях за последние шесть лет сократилось на треть. За это же время удалось добиться снижения показателей смертности уязвимых участников движения: среди несовершеннолетних — на четверть, пешеходов — на треть, мотоциклистов — в два раза. Прогресса удалось добиться в условиях интенсивного роста парка транспортных средств, который за тот же период времени увеличился на 20%", — говорится в сообщении МВД.
Отмечается, что международные усилия в этом направлении уже принесли позитивные результаты. Так, в течение последних лет во многих государствах есть тенденция к сокращению уровня смертности и травматизма от ДТП.
РИА Новости: последние новости
Попавшие в ДТП в Подмосковье дети ехали с экскурсии, сообщил источник Московские "мажоры" похвастались ездой в подземном переходе Под Якутском джип трижды переехал пенсионерку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Барселоне грузовик въехал в группу пешеходов4
В Подмосковье перевернулся автобус с 40 детьми45
В Барселоне грузовик въехал в группу пешеходов
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве12
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение