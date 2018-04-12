Вратарь «Зенита» стал водителем автобуса

Собранные средства пойдут на лечение ребенка — Виктории Сенцовой.

"Конечно, желаю Вике здоровья, чтобы она получала удовольствие от жизни, всегда была счастливой. Впереди у неe большая жизнь. А здоровье — это самое главное. Если у тебя есть возможность помогать, надо ею пользоваться. Неправильно оставаться в стороне. Единственное, я не очень люблю публичность, но не принять участия в этой акции я не мог, тем более это помощь маленькому ребeнку", — сказал Лунев.