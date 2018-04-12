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Вратарь «Зенита» стал водителем автобуса
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Вратарь «Зенита» стал водителем автобуса 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В благотворительной акции «Давай, давай» вратарь "Зенита" Андрей Лунев поработал водителем автобуса.
Собранные средства пойдут на лечение ребенка — Виктории Сенцовой.
"Конечно, желаю Вике здоровья, чтобы она получала удовольствие от жизни, всегда была счастливой. Впереди у неe большая жизнь. А здоровье — это самое главное. Если у тебя есть возможность помогать, надо ею пользоваться. Неправильно оставаться в стороне. Единственное, я не очень люблю публичность, но не принять участия в этой акции я не мог, тем более это помощь маленькому ребeнку", — сказал Лунев.
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