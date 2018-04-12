Автобус Мострансавто эвакуировал пассажиров с места ДТП в Подмосковье

ГУП Московской области «Мострансавто» предоставило транспортное средство для эвакуации пассажиров с места ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса с детьми в Подмосковье, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе предприятия.

«Ивантеевский филиал Мострансавто предоставил автобус для эвакуации пассажиров с места аварии с участием автобуса стороннего перевозчика в районе Красноармейска. 34 человека, 25 из которых дети, будут доставлены в Клин», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Ространснадзора сообщили, что на трассе А107 «Малое бетонное кольцо» произошло столкновение легкового автомобиля марки ВАЗ и автобуса марки Volvo , осуществлявшего перевозку детей из Ногинска в Клин. В результате ДТП погиб водитель автомобиля. В свою очередь в ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону отметили, что водитель ВАЗ выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом.

По информации СМИ, в автобусе, перевозившем детей с экскурсии, находились в общей сложности 54 человека. На видеозаписях с места происшествия видно, что в результате столкновения автобус упал на бок и оказался в кювете. По факту аварии ГСУ СК РФ по Московской области проводит проверку, полиция возбудила уголовное дело по ст. «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как отметили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья, после ДТП в Пушкинскую районную больницу доставлено девять человек, из которых восемь госпитализированы, в том числе пять детей и трое взрослых. Двое детей находятся в тяжелом состоянии, их переводят на лечение в Москву.