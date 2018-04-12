Стал известен владелец Maybach-убийцы в Дзержинске

Пресс-служба гордумы Арзамаса оперативно откликнулась на происшествие. Она опровергла причастность депутата и его семьи к трагедии. Но горожане не верят и хотят добиваться правды.

— Жители Дзержинска готовы выйти на митинг, чтобы привлечь внимание общественности, СМИ и так далее. Чтобы виновник действительно получил свое наказание, а не прикрывался положением ближайшего родственника, — рассказал автомобилист со стажем Евгений К в группе «Сатира Без Позитива». — Мы не собираемся что-то громить и крушить. Все будет по закону. Просто выйдем с транспарантами и будем требовать нормального следствия. Водитель Maybach должен сидеть, как и любой другой человек в такой ситуации».

Глава Дзержинска Сергей Попов , чтобы пресечь слухи и толкования, направил запрос в управление МВД . Полиция подтверждает, что к семье депутата смертельная иномарка не имеет отношения.

— По имеющимся у нас данным, участники ДТП и владельцы транспортных средств не являются близкими родственниками депутата городской думы г. Дзержинска Артамонова В. Г. и не являются сотрудниками ООО «Тосол-Синтез». Транспортные средства ООО «Тосол-Синтез» не принадлежат, — говорится в официальном ответе зама начальника управления Фролова.

Пояснения дает Telegram-канал «Опер пишет». По его сведениям, в Дзержинске есть два Maybach. Один из них, действительно, принадлежит семье Валерия Артамонова.

— Но, в этом ДТП принимал участие другой Майбах. Автомобиль, который стал предполагаемым виновником ДТП, по документам принадлежит некоему предпринимателю Анкудинову, — поясняет «Опер». — Тот в свою очередь продал автомобиль Газизову, спортсмену из Дзержинска, но переоформить на последнего не успел, так как не была выплачена вся сумма.

Он добавил, что ситуация спорная, поэтому для выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело.