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В Барселоне грузовик въехал в группу пешеходов
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В Барселоне грузовик въехал в группу пешеходов 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
В Барселоне грузовик протаранил группу пешеходов и мотоциклиста, передает Life.ru.
Инцидент произошел на улице Араго. По предварительной версии, причиной происшествия стала неисправность тормозов.
По разной информации, а результате ДТП пострадали от 6 до 8 человек. Их состояние не вызывает у медиков беспокойства.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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