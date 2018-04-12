В Барселоне грузовик въехал в группу пешеходов

В Барселоне грузовик протаранил группу пешеходов и мотоциклиста, передает Life.ru.

Инцидент произошел на улице Араго. По предварительной версии, причиной происшествия стала неисправность тормозов.

[ÚLTIMA HORA] Un camió sense frens causa set ferits al carrer d’Aragó https://t.co/0TYxBEfk21 pic.twitter.com/5BXBPwtnw6— Català Digital (@cataladigitalok) 12 апреля 2018 г.

По разной информации, а результате ДТП пострадали от 6 до 8 человек. Их состояние не вызывает у медиков беспокойства.

Обстоятельства произошедшего уточняются.