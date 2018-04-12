В Барселоне грузовик въехал в группу пешеходов

В Барселоне на улице Араго грузовик протаранил группу пешеходов и сбил мотоциклиста, сообщает El Periódico.

По данным издания, авария произошла из-за неисправности тормозов. Сообщается, что в результате инцидента пострадали восемь человек, их состояние не вызывает опасений у медиков.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу людей в немецком Мюнстере. Водитель фургона покончил с собой, правоохранители сообщили о нескольких погибших и десятках пострадавших. После расследования полиция не обнаружила исламского следа в происшествии.