Ещё
В Барселоне грузовик въехал в группу пешеходов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Барселоне грузовик въехал в группу пешеходов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
В Барселоне на улице Араго грузовик протаранил группу пешеходов и сбил мотоциклиста, сообщает El Periódico.
По данным издания, авария произошла из-за неисправности тормозов. Сообщается, что в результате инцидента пострадали восемь человек, их состояние не вызывает опасений у медиков.
Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу людей в немецком Мюнстере. Водитель фургона покончил с собой, правоохранители сообщили о нескольких погибших и десятках пострадавших. После расследования полиция не обнаружила исламского следа в происшествии.
Газета.Ru: последние новости
Названа причина аварии с автобусом с детьми в Подмосковье Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом с детьми В Дубае обычные номерные знаки заменят на цифровые
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Барселоне грузовик въехал в группу пешеходов4
В Подмосковье перевернулся автобус с 40 детьми45
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве12
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД80
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение