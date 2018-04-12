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В Москве водитель протаранил отдел полиции, чтобы спастись от вымогателей
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В Москве водитель протаранил отдел полиции, чтобы спастись от вымогателей 

РИАМО 1 час назад
Житель Подмосковья специально врезался на автомобиле в московский отдел полиции, чтобы спугнуть двоих вымогателей, находившихся в тот момент у него в салоне, сообщается на сайте МВД РФ.
Двое жителей Московской области в поселке Андреевка Солнечногорского района вымогали у уроженца Средней Азии один миллион рублей, угрожая физической расправой. После этого вымогатели сели в его машину, и они втроем поехали в сторону Зеленограда.
«Потерпевший, пытаясь привлечь к себе внимание, совершил наезд на ворота ОМВД России по району Крюково Зеленоградского округа города Москвы», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, злоумышленники после столкновения пересели в другой автомобиль и попытались скрыться, но были оперативно задержаны полицейскими. Ими оказались двое жителей Московской области в возрасте 26 и 34 лет.
«В ходе их личного досмотра и обыска транспортного средства сотрудниками полиции был обнаружен и изъят пневматический пистолет», — заключила Волк.
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