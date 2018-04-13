Двое детей остаются в подмосковной больнице после ДТП с автобусом

Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. «По состоянию на 10:00 в Пушкинской районной больнице остается один взрослый, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще три человека, среди них двое детей и один взрослый, находятся в Клинской городской больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Все пациенты накануне пострадали в результате ДТП в Пушкинском районе. Они получают всю необходимую медицинскую помощь», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков , его слова приводит в сообщении пресс-служба. На трассе А107 «Малое бетонное кольцо» 12 апреля произошло столкновение легкового автомобиля марки ВАЗ и автобуса марки Volvo , осуществлявшего перевозку детей из Ногинска в Клин. По информации СМИ, в автобусе, перевозившем детей с экскурсии, находились в общей сложности 54 человека. В результате ДТП погиб водитель автомобиля. По информации Минздрава России, пострадали 12 человек, в том числе семь детей. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».