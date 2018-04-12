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Главврач Пушкинской ЦРБ рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом
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Главврач Пушкинской ЦРБ рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом 

360tv.ru 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
Двое детей, пострадавших в аварии с участием автобуса в Пушкинском районе, чье состояние оценивается как тяжелое, доставят при помощи санавиации в специализированные лечебные учреждения. Информацией о жертвах крупного ДТП поделился заместитель главврача Пушкинской ЦРБ Александр Аверин.
Замруководителя медицинской части больницы Пушкинского района уточнил, что один из несовершеннолетних пациентов, доставленных в больницу сегодня днем, написал отказ от госпитализации. Из девятерых пострадавших в больнице остаются шестеро, включая двоих взрослых.
Авария неподалеку от Красноармейска произошла предположительно по вине водителя легковой машины, который нарушил правила и занял полосу встречного движения.
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