Главврач Пушкинской ЦРБ рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом

Двое детей, пострадавших в аварии с участием автобуса в Пушкинском районе, чье состояние оценивается как тяжелое, доставят при помощи санавиации в специализированные лечебные учреждения. Информацией о жертвах крупного ДТП поделился заместитель главврача Пушкинской ЦРБ Александр Аверин

Замруководителя медицинской части больницы Пушкинского района уточнил, что один из несовершеннолетних пациентов, доставленных в больницу сегодня днем, написал отказ от госпитализации. Из девятерых пострадавших в больнице остаются шестеро, включая двоих взрослых.

Авария неподалеку от Красноармейска произошла предположительно по вине водителя легковой машины, который нарушил правила и занял полосу встречного движения.