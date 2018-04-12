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Шесть человек остаются в Пушкинской районной больнице после ДТП с автобусом
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Шесть человек остаются в Пушкинской районной больнице после ДТП с автобусом 

Говорит Москва 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Как сообщили «Интерфаксу» в клинике, ещё двое детей в тяжёлом состоянии вертолётами санавиации были отправлены на лечение в Москву.
«К нам доставили девять человек— трое взрослых и шестеро детей. Один ребёнок отказался от госпитализации, он был с папой, ещё двое детей отправлены в специализированные лечебные учреждения», — пояснил собеседник агентства.
Авария произошла возле населённого пункта Царёво в Подмосковье. В экскурсионный автобус, который ехал из Ногинска в Клин, врезался ВАЗ. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля нарушил правила и выехал на встречную полосу. Он погиб на месте. Возбуждено уголовное дело.
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