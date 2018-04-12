Шесть человек остаются в Пушкинской районной больнице после ДТП с автобусом

Как сообщили «Интерфаксу» в клинике, ещё двое детей в тяжёлом состоянии вертолётами санавиации были отправлены на лечение в Москву.

«К нам доставили девять человек— трое взрослых и шестеро детей. Один ребёнок отказался от госпитализации, он был с папой, ещё двое детей отправлены в специализированные лечебные учреждения», — пояснил собеседник агентства.