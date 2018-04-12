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Сотрудники Ространснадзора выехали на место столкновения автомобиля и автобуса с детьми в Подмосковье
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Сотрудники Ространснадзора выехали на место столкновения автомобиля и автобуса с детьми в Подмосковье 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
По итогам будет приниматься решение о необходимости проверки перевозчика.
Сотрудники Ространснадзора выехали на место ДТП, где в четверг, 12 апреля, экскурсионный автобус, перевозивший 40 детей, попал в аварию с участием легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, для изучения обстоятельств аварии на место происшествия выехали заместитель начальника Центрального межрегионального управления Госавтодорнадзора Алексей Лаптев и начальник Ногинского отдела автотранспортного надзора Константин Белов, уточнили в пресс-службе.
— По итогам будет приниматься решение о необходимости проверки перевозчика, — добавили в Ространснадзоре.
Согласно уточненным данным, в автобусе находилось 54 человека, в том числе 40 детей.
В Минздраве Московской области сообщили, что госпитализировано девять человек, в том числе шесть детей и трое взрослых. Они доставлены в Пушкинскую районную больницу. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Состояние двоих детей оценивается как тяжелое. Их планируется перевезти в Москву. У остальных четверых пострадавших школьников состояние средней степени тяжести.
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