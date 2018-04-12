Ещё
Скворцова контролирует ситуацию с детьми, пострадавшими в ДТП в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скворцова контролирует ситуацию с детьми, пострадавшими в ДТП в Подмосковье 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова контролирует ситуацию с детьми, пострадавшими в ДТП в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным полиции, на 1-м километре автодороги А-107 (Малое бетонное кольцо) произошло ДТП с участием автобуса и ВАЗ-2109. Следователи установили, что легковушка выехала на встречную полосу, автобус после столкновения съехал в кювет и перевернулся. МЧС сообщило, что в автобусе находились 54 человека, в том числе 40 детей. Водитель легковушки погиб. Согласно данным регионального минздрава, пострадали 13 человек, в том числе восемь детей.
"Организация медицинской помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения Вероники Скворцовой", — говорится в релизе.
Ведомство также уточняет, что в результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе семь детей. Двое детей были направлены в больницы Москвы с помощью санитарной авиации.
Отмечается, что больницы области полностью обеспечены донорской кровью и лекарствами.
Первые кадры с места столкновения автобуса с детьми и легковушки в Подмосковье
РИА Новости: последние новости
Попавшие в ДТП в Подмосковье дети ехали с экскурсии, сообщил источник Московские "мажоры" похвастались ездой в подземном переходе Грузовик сбил семь человек в Барселоне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Барселоне грузовик въехал в группу пешеходов4
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве12
Казахстан закрыл границу с Россией81
Дорожные нововведения довели до истерики жителей1
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД80
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение