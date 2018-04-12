Скворцова контролирует ситуацию с детьми, пострадавшими в ДТП в Подмосковье

По данным полиции, на 1-м километре автодороги А-107 (Малое бетонное кольцо) произошло ДТП с участием автобуса и ВАЗ-2109. Следователи установили, что легковушка выехала на встречную полосу, автобус после столкновения съехал в кювет и перевернулся. МЧС сообщило, что в автобусе находились 54 человека, в том числе 40 детей. Водитель легковушки погиб. Согласно данным регионального минздрава, пострадали 13 человек, в том числе восемь детей.

"Организация медицинской помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения Вероники Скворцовой", — говорится в релизе.

Ведомство также уточняет, что в результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе семь детей. Двое детей были направлены в больницы Москвы с помощью санитарной авиации.

Отмечается, что больницы области полностью обеспечены донорской кровью и лекарствами.

Первые кадры с места столкновения автобуса с детьми и легковушки в Подмосковье