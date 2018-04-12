В результате ДТП в городе Ляньюньган 7 человек погибли, 38 — ранены

Нанкин, 12 апреля / Синьхуа / — Дорожная полиция города Ляньюньган /пров. Цзянсу, Восточный Китай/ подтвердила, что сегодня в Ляньюньгане произошло ДТП, в результате которого погибли 7 человек и 38 человек были ранены.

Сегодня в 16 часов пассажирский автобус на участке скоростной автодороги Ляньюньган — Хоргос на территории города Ляньюньган потерял управление и перевернулся на левый бок. После этого, пробив ограждение, он столкнулся с автомобилем Honda CR-V.

Как сообщил представитель дорожной полиции города Ляньюньган, в результате ДТП 6 человек скончались по дороге в больницу, 1 человек скончался в больнице, еще 38 человек были ранены и находятся на лечении.

Причины ДТП выясняются. —0—