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В результате ДТП в городе Ляньюньган 7 человек погибли, 38 — ранены
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В результате ДТП в городе Ляньюньган 7 человек погибли, 38 — ранены 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нанкин, 12 апреля /Синьхуа/ — Дорожная полиция города Ляньюньган /пров. Цзянсу, Восточный Китай/ подтвердила, что сегодня в Ляньюньгане произошло ДТП, в результате которого погибли 7 человек и 38 человек были ранены.
Сегодня в 16 часов пассажирский автобус на участке скоростной автодороги Ляньюньган — Хоргос на территории города Ляньюньган потерял управление и перевернулся на левый бок. После этого, пробив ограждение, он столкнулся с автомобилем Honda CR-V.
Как сообщил представитель дорожной полиции города Ляньюньган, в результате ДТП 6 человек скончались по дороге в больницу, 1 человек скончался в больнице, еще 38 человек были ранены и находятся на лечении.
Причины ДТП выясняются. —0—
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