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После ДТП с автобусом, перевозившем детей, возбудили уголовное дело
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После ДТП с автобусом, перевозившем детей, возбудили уголовное дело 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
После столкновения автобуса и легкового автомобиля в Подмосковье возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.
ДТП произошло вечером в четверг. В Пушкинском районе столкнулись перевозивший детей экскурсионный автобус и ВАЗ-2109.
По версии правоохранителей, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, который после произошедшего слетел в кювет и перевернулся.
В автобусе находились 54 человека, в том числе 40 детей. Водитель ВАЗ-2109 погиб на месте. Пострадали 13 пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних. Двое детей находятся в тяжелом состоянии, их направят на лечение в Москву.
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