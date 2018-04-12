После ДТП с автобусом, перевозившем детей, возбудили уголовное дело

После столкновения автобуса и легкового автомобиля в Подмосковье возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

ДТП произошло вечером в четверг. В Пушкинском районе столкнулись перевозивший детей экскурсионный автобус и ВАЗ-2109.

По версии правоохранителей, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, который после произошедшего слетел в кювет и перевернулся.

В автобусе находились 54 человека, в том числе 40 детей. Водитель ВАЗ-2109 погиб на месте. Пострадали 13 пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних. Двое детей находятся в тяжелом состоянии, их направят на лечение в Москву.